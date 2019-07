Detenen un home per circular a 214 km/h a l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge un home de 35 anys i de nacionalitat francesa per conduir a 214 km/h a l'AP-7 al seu pas per Salt (Gironès). La policia es trobava realitzant un control de velocitat al quilòmetre 50 de la via. Quan faltaven cinc minuts per les dotze del migdia van detectar el vehicle que anava a 214 km/h, quan el màxim permès és de 120.

Els agents van aturar el vehicle en el terme municipal de Sant Celoni (Vallès Oriental). Després d'identificar el conductor, els Mossos el van detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària. Aquest dilluns al matí, l'home ha passat a disposició judicial al jutjat d'instrucció de guàrdia de Granollers.