Detenen dos homes i desmantellen 1103 plantes de marihuana a Bàscara

Mossos d'Esquadra de la comissaria de Figueres van detenir el dia 10 de juliol, a Bàscara, dos homes, de 22 i 31 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de Figueres, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.

Els fets s'emmarquen dins els dispositius de salut pública que els agents de la comissaria de Figueres realitzen periòdicament per tal de localitzar possibles plantacions de marihuana i identificar els individus que les estan cultivant.

Cap a un quart de set de la tarda del mateix 10 de juliol, els agents van detectar un vehicle, sense cap ocupant, amagat en una zona de difícil accés dintre del terme municipal de Bàscara. Els mossos es van endinsar al bosc i van localitzar tres plantacions de marihuana, amb 38, 225 i 849 plantes, i dos homes que, en veure la presència policial, van fugir corrents.

Pocs minuts després, els policies van aconseguir interceptar i detenir les dues persones que inicialment havien aconseguit fugir.

Segons estimacions de la Oficina Central Nacional d'Estupefaents el valor de la droga en el mercat il·legal seria de 109.000 euros.

La investigació no es dona per tancada i no es descarten detencions relacionades amb el cas. Els detinguts, que no tenien antecedents, han passat avui dia 12 de juliol a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.