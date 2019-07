Ciutadans de La Jonquera demana la convocatòria de la Junta Local de Seguretat

El portaveu de Ciutadans (Cs) a La Jonquera, Luís Martín de Pozuelo, ha presentat una moció per a ser debatuda en el proper plenari en la qual demana la convocatòria de la Junta Local de Seguretat "en la major brevetat possible" per a començar a elaborar estratègies que permetin resoldre els problemes de seguretat ciutadana que viu el municipi per "el tràfic de drogues, el proxenetisme, el robatori de vehicles o l'ocupació il·legal d'habitatges".

Martín de Pozuelo, explica Ciutadans en un comunicat, ha considerat necessari remarcar que a la Junta de Seguretat també haurien d'estar presents tant el subdelegat del Govern com representants de la Judicatura i de la Fiscalia, "encara que tinguin veu i no tinguin vot és important conèixer la seva visió per a una millor coordinació". Al seu torn, el regidor taronja també ha exigit que tots els portaveus dels grups amb representació municipal puguin assistir en aquesta Junta Local de Seguretat.

Finalment, el portaveu del partit liberal ha demanat que la Junta Local de Seguretat tingui caràcter bimensual i s'aprofiti la primera reunió per a iniciar la creació d'una Mesa de Coordinació Operativa amb totes les forces i cossos de seguretat de l'Estat que treballen a La Jonquera.