Evacuen una benzinera per la fuita d'àcid nítric d'un tren a Riudellots de la Selva

Els Bombers han evacuat preventivament una benzinera i han confinat dues empreses per la fuita d'àcid nítric d'un tren a Riudellots de la Selva, que talla la circulació ferroviària entre Maçanet i Girona. La fuita, que ja ha estat controlada pels Bombers, ha provocat un petit núvol, però no hi ha persones afectades i no hi ha risc per a la població. El cos d'emergències està ara treballant per segellar la vàlvula. Hi ha desplaçat 9 dotacions.

La C-25 està tallada en aquest punt. El comboi està aturat a la via 2 i provoca que l'R11 estigui interrompuda. Els viatgers de Girona i Figueres utilitzaran l'AVE. Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera per a la resta de la línia, tot i que trobar autobusos pot ser difícil en ple estiu a la Costa Brava.

Protecció Civil ha situat el pla Ferrocat en estat de prealerta per aquest incident, però també el pla Transcat per mercaderies perilloses.