Denunciat un camioner accidentat que quintuplicava la taxa màxima d'alcohol

El dia 9 de juliol els Mossos d'Esquadra de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona, sector Borrassà, van denunciar penalment, un home, de 27 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Barcelona, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària, per conduir amb una taxa d'alcohol penalment punible.

Els fets van passar ahir, cap a un quart de sis de la tarda, quan es va produir un accident de trànsit a la carretera N-II, al seu punt quilomètric 775, dins terme municipal de La Jonquera. Un turisme es va incorporar a la via sense respectar la senyalització i va col·lidir lateralment amb un camió que circulava en sentit França.

Els agents van constatar que ningú havia resultat ferit i van fer la prova d'alcoholèmia als dos conductors. El responsable de l'accident, que conduïa el cotxe, va donar negatiu, però el conductor del camió va donar un resultat positiu de 0.76 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, més cinc vegades per sobre del límit màxim permès, que en aquests cas era de 0.15 mg/l.

Per aquest motiu, se li van obrir diligències penals com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol.

El camioner, que se li va immobilitzar el vehicle, va quedar citat per declarar sobre els fets davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.