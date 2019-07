El Servei de Trànsit impulsa una campanya per prevenir l'accidentalitat dels ciclistes

El Servei Català de Trànsit (SCT) coordinada durant aquesta setmana amb les policies locals una nova campanya per prevenir les conductes i factors de risc dels ciclistes en vies urbanes. La campanya està dirigida tant als ciclistes com a la resta de vehicles que comparteixen l'espai viari amb ells, com per exemple vianants i motoristes per tal de mantenir una bona convivència. L'STC ha centrat la iniciativa en els ciclistes en considerar que són un col·lectiu vulnerable perquè la bicicleta és un dels vehicles més "indefensos" de l'espai viari. L'any passat va haver 1.371 víctimes en zona urbana i, tot i que la majoria dels accidents van derivar en ferides lleus, un ciclista va morir i 73 van patir ferides greus. En el cas de les vies interurbanes, en el darrers dos anys han mort 13 ciclistes i enguany ja n'han mort tres.

Per tal de disminuir l'accidentalitat, des de l'SCT demanen als ciclistes portar l'enlluernat adequat en cas de circular de nit o per llocs en els quals es necessiti enlluernat. També recorden que s'ha de portar un casc de protecció homologat, que l'ús de mòbils està prohibits i que la taxa d'alcoholèmia màxima permesa és la mateixa que per a la resta de conductors.

En cas que se circuli en bicicleta pel carril bici, zones de vianants i voreres habilitades, s'ha de respectar la preferència del vianant. Quan hi hagi carril bici, l'usuari de la bicicleta haurà de circular per aquest i quan hi circuli per la vorera es vigilarà que ho faci d'acord amb la normativa prevista i mantenint una bona convivència amb els vianants.

Per a la resta d'usuaris, l'SCT recorda que no es pot parar o estacionar un vehicle als carrils bici, vies ciclistes i zones de reserva d'estacionament de bici sense autorització, que un vehicle de dues rodes motoritzat no pot circular pels carrils bici i que han de respectar la prioritat de pas dels ciclistes que circulen per un carril bici.