Ensurt per l'incendi d'una casa al Mas Fumats de Roses

L'incendi d'un habitatge a la urbanització Mas Fumats de Roses va despertar ahir totes les alarmes per coincidir amb 'onada de calor i la proximitat de la casa amb la zona boscosa de la muntanya. La reacció dels afectats, els veïns i els cossos d'emergències i de seguretat va evitar que el foc anés a més, tal com relata el tinent d'alcalde rosinc Joan Plana. "La ràpida actuació dels Bombers i de la Policia, així com la col·laboració dels veïns, ha permès sufocar l'incendi d'una casa del Mas Fumats i impedir que afectés els habitatges del voltant i a la vegetació pròxima. Moltes gràcies a tothom que hi ha participat", ha explicat Plana a través de les xarxes socials.