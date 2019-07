Els detectors d'alcohol als cotxes generaran una reducció dràstica d'accidents mortals

El nou reglament europeu que obliga a instal·lar un paquet de deu sistemes de seguretat en tots els nous models de cotxes, furgonetes, camions i autobusos que es venguin a partir de 2022 significarà una reducció dràstica de les morts a la carretera, segons ha explicat el coordinador de Mobilitat i Seguretat Viària del Servei Català del Trànsit (SCT), Oscar Llatje, a l'ACN. Un d'aquests sistemes és el detector que hauran de portar els nous vehicles i que impedirà engegar el cotxe a les persones amb alcohol a la sang. "Si serà efectiu? El 2018 la meitat dels conductors morts portaven alcohol a la sang, i aquesta meitat no es morirà, o almenys no es morirà per això. I això només amb el tema de l'alcohol", ha explicat Llatje.

El control de velocitat obligatori "també reduirà molts accidents, perquè la velocitat és el principal eix de producció d'accidents i de víctimes" ja que a més velocitat és "més fàcil tenir un accident" i "les conseqüències són més greus", ha indicat Llatje.

En aquest sentit, ha exposat que si l'any 2000 morien 600 persones l'any a la carretera i el 2018 en van morir unes 200, "gran part de la reducció ha estat pel control de velocitat a les carreteres". Els punts on s'ha controlat més la velocitat, que és on s'acumulaven els accidents, s'han reduit aquestes acumulacions, ha afegit.



Reglament europeu, sancions estatals



Una de les mesures és l'assistent de velocitat intel·ligent, un radar que avisa dels límits permesos a la xarxa viària, una mena de 'radar' dins del vehicle que alerta el conductor en cas de superar els límits de velocitat. Els cotxes hauran d'estar equipats amb mecanismes de frenada intel·ligent i un senyal lumínic de frenada d'emergència que avisi els vehicles del seu voltant.

També s'inclou un sistema d'advertència de la somnolència, de distraccions, de manteniment de carril, de frenat d'emergència, de detecció de marxa enrere, de registre de dades d'accidents, una interfície amb alcoholímetres que impedeixin l'arrencada en cas d'haver begut i una alerta de cinturons als seients de darrere.

Els turismes hauran de portar un registrador de dades d'accidents inspirada en les caixes negres dels avions per determinar millor les causes de topades i xocs a la carretera. El document també aposta per millorar els elements de seguretat passiva com ara finestres o para-xocs perquè no siguin agressius amb els ciclistes i vianants.

A falta d'una autoritat europea competent d'inspecció de vehicles per fer-se càrrec de les sancions per incompliment, seran els estats els encarregats d'assegurar-se que els fabricants compleixen amb el que s'ha aprovat. Al cap de quatre anys, la Comissió Europea avaluarà els resultats de la incorporació d'aquests sistemes i determinarà si han aconseguit l'objectiu que persegueixen.