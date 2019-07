Marxava d'una benzinera begut, sense pagar i amb cinta aïllant a la matrícula

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 60 anys que s'ha presentat begut en una gasolinera, duia les plaques del cotxe tapades amb cinta aïllant i, a més, després de fer benzina ha provat de marxar sense pagar. Els fets han tingut lloc aquest matí, pels voltants de les nou, en una benzinera de Quart (Gironès). Els mateixos treballadors de l'establiment, veient que l'home volia fugir, l'han retingut i han alertat la policia. Quan la patrulla ha arribat i li ha fet la prova d'alcoholèmia, l'infractor ha donat un resultat de 0,36 mg/l. Ara es troba a comissaria, detingut per un delicte de falsedat documental i una falta d'estafa, a les quals s'hi sumen la denúncia que li ha caigut per conduir anant begut.

Els fets han tingut lloc avui cap a les nou del matí en una benzinera de Quart, situada al peu de la carretera que enllaça el poble amb Girona. L'infractor, un portuguès de 60 anys que viu a Cassà de la Selva, ha arribat a la gasolinera conduint un cotxe abonyegat que portava les plaques de matrícula tapades amb cinta aïllant.

L'home, que a més anava begut, ha posat benzina i després ha intentat marxar sense passar per caixa. Els treballadors, però, se n'han adonat i han aconseguit retenir-lo fins que han arribat els Mossos d'Esquadra. Quan els agents li han fet la prova d'alcoholèmia, l'home ha marcat 0,36 mg/l d'aire expirat.

De la benzinera, l'infractor n'ha sortit emmanillat i dins el cotxe patrulla. Ara es troba detingut a la comissaria dels Mossos, pendent de passar a disposició del jutjat de guàrdia. A l'home, que fins ara no tenia antecedents, se li atribueix un delicte de falsedat documental (per dur tapada la matrícula), una falta d'estafa (per voler marxar sense pagar) i, a més, a tot això s'hi ha de sumar la denúncia per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques.