L'Ajuntament de Figueres farà d'acusació popular pels talls de llum del Culubret i Sant Joan

Després de l'operació policial conjunta entre Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Figueres contra les connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica i les plantacions de marihuana que es va realitzar ahir als barris de Sant Joan i del Culubret, l'Ajuntament de Figueres ha anunciat aquest divendres que "compareixerà com a acusació popular en la causa que se'n derivi".

El motiu d'aquesta compareixença "és la defensa dels interessos dels veïns dels dos barris que han patit els talls de llum derivats de l'excés de consum provocats per les connexions il·legals a la xarxa elèctrica i especialment per les plantacions de marihuana que també es connecten il·legalment".

L'equip que encapçala Agnès Lladó considera que "el problema dels talls de llum al barri del Culubret s'arrossega de fa anys i l'actual govern vol erradicar-lo i aquesta compareixença és un pas més en aquest objectiu".

L'operatiu policial contra el tràfic de drogues i el frau elèctric es va tancar amb quatre detinguts i prop de 500 plantes de marihuana requisades. En total van se65 els efectius entre Mossos i Guàrdia Urbana els que des de les nou del matí d'aquest dijous han participat en l'operatiu. En total, es van fer tres entrades i registres en domicilis del barri, d'on es van treure les plantes de marihuana. Com és habitual, als policies els van acompanyar els tècnics d'Endesa que han reparat els quadres elèctrics malmesos per les punxades d'alguns dels veïns. Des de l'Ajuntament van agrair l'actuació policial i van demanar "generositat" per part dels 21 regidors del ple per tal de poder "tirar endavant" el que han definit com un "pacte de ciutat".