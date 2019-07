L'alcaldessa de Roses i dos exregidors declaren per un pressumpte delicte de prevaricació

L'alcaldessa de Roses, Montse Mindan, i els dos exregidors Carles Páramo i Sílvia Ripoll han declarat aquest dijous al jutjat de Figueres com a investigats per un presumpte delicte de prevaricació.

Tot plegat arran d'una querella presentada per un promotor local que assegura que Mindan i la resta d'acusats van intervenir de manera arbitrària en quatre tramitacions urbanístiques, perjudicant l'activitat econòmica de la seva empresa. Per això, els ha portat davant del jutge juntament amb el secretari, els arquitectes i altres tècnics jurídics del consistori.

Els querellats han respost les preguntes del jutge i de les seves defenses que demanen l'arxivament de la causa, ja que consideren que no hi ha «fonament jurídic» per seguir amb aquest procés penal.