Un accident a la N-260 fa desviar el trànsit per la carretera vella de Peralada

La circulació per la carretera N-260 en el tram entre Vilabertran i Peralada ha estat tallada aquest dijous al matí a causa d'un accident de trànsit en què s'hi han vist implicats diversos vehicles. Els serveis d'emergències s'han desplaçat fins al lloc dels fets per a atendre les persones afectades. El trànsit ha estat desviat per la carretera vella de Peralada, tot i que nombrosos vehicles han quedat atrapats a la cua generada pel sinistre, que ha ocorregut a la recta del costat del Mas Rovira.