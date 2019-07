Mor a l'hospital el ferit crític en l'accident de Caldes de Malavella de dimarts

El ferit crític en l'accident de Caldes de Malavella de dimarts ha mort finalment a l'Hospital Vall d'Hebron, segons han confirmat a l'ACN fonts del centre. El xoc entre un turisme i un camió de gran tonatge al quilòmetre 2 de la GI-673 ha deixat finalment dues víctimes mortals: la passatgera del cotxe, de 76 anys i veïna de Barcelona, i ara també el conductor. Els fets van tenir lloc poc abans de les set de la tarda. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, el turisme es va incorporar a la carretera i va ser envestit lateralment pel camió. L'home va ser traslladat en helicòpter a l'Hospital Vall d'Hebron, mentre que el conductor del camió va resultar il·lès. Es van activar vuit patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers i 4 ambulàncies.

El turisme sortia del trencant que porta a la urbanització Can Solà Gros I i va fer un gir a l'esquerra en direcció al nucli urbà. El conductor no es va adonar que s'acostava un camió que circulava en direcció a l'N-II i aquest va envestir el cotxe quan se li va encreuar per davant. El turisme va anar a parar al voral, on va bolcar.

Arran de l'accident la carretera es va tallar en els dos sentits de la marxa i es va reobrir completament deu minuts abans de les 22 hores. Amb aquesta víctima són 81 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.