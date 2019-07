Condemnen un veí de Girona a 5 anys i 1 dia de presó per difondre pornografia infantil

L'Audiència de Girona ha condemnat un veí de la ciutat a 5 anys i 1 dia de presó per descarregar-se i difondre pornografia infantil «particularment degradant i vexatòria» a través d'Internet. L'acusat ha reconegut els fets i la fiscalia i la defensa han arribat a una conformitat. Segons ha admès, entre el maig del 2016 i l'abril del 2017 va fer servir un programa de descàrrega de fitxers per aconseguir i difondre «imatges i vídeos explícits amb menors en pràctiques sexuals de tot tipus».

Entre els arxius, localitzats per la Guàrdia Civil en el marc d'un operatiu, hi havia dos vídeos especialment «vexatoris i menyspreants». Segons recull l'escrit d'acusació, en un hi apareixia una menor «fent una fel·lació a un gos» i en l'altre una menor lligada a un sostre mentre abusen d'ella. L'acusat ingressarà pel seu propi peu a un centre penitenciari per complir la condemna. motiu pel qual li apliquen l'agreujant per pornografia «degradant i vexatòria».

Inicialment, el fiscal demanava 6 anys de presó per a l'acusat. Com que ha reconegut els fets, la fiscalia i la defensa han pactat una pena de 5 anys i 1 dia per un delicte de corrupció de menors en la modalitat agreujada de difusió de pornografia infantil particularment degradant i vexatòria. En base a l'acord, la secció tercera de l'Audiència de Girona també li ha imposat 5 anys de llibertat vigilada i que no pugui treballar amb menors durant 8 anys i 1 dia.

Com que les parts no recorreran, la sentència és ferma i l'acusat entrarà pel seu propi peu a un centre penitenciari per complir condemna. El seu advocat, Marc Prat, ha detallat que la intenció del processat és anar a Brians II perquè la presó compta amb unitat de rehabilitació psiquiàtrica.

A la sala de vistes l'acusat ha subscrit l'escrit d'acusació del fiscal i ha reconegut així que entre el maig del 2015 i l'abril del 2017 va fer servir un programa de descàrrega d'arxius a través d'Internet per acumular nombroses imatges i vídeos «explícits» on apareixien menors en «pràctiques sexuals de tot tipus». La Guàrdia Civil el va detenir en el marc d'un operatiu estatal.

Els arxius, segons l'escrit del fiscal, tenien títols que explicitaven que eren de pornografia infantil amb paraules com 'pedofilia', 'teen' o 'lolita'. Els arxius els emmagatzemava a l'ordinador, en discos durs, DVD i llapis de memòria per al seu "ús i gaudi".