Bombers i ADF treballant per apagar el foc. ROSA MARIA MORET

El Far d'Empordà pateix un incendi de matolls i vegetació a tocar el camí de Siurana, al costat de la bassa dels regants, aquest dimarts a la tarda. Efectius dels Bombers i de les ADF estan treballant per apagar-lo i impedir que s'acostin a les cases. Els veïns han hagut de tancar portes i finestres per evitar l'entrada de fum.