Detingut un conductor borratxo autor d'un accident greu a l'AP-7 a la Jonquera

Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor borratxo que la matinada de dissabte a diumenge va provocar un accident greu quan circulava contra direcció a l'AP-7 a la Jonquera i va xocar frontalment amb dos vehicles. Segons informen els Mossos, després del sinistre l'home, de 31 anys i nacionalitat francesa, va fugir a peu. Els agents el van localitzar amagat entre la vegetació del marge de l'autopista. El conductor tenia símptomes evidents d'anar begut i quan li van fer la prova d'alcoholèmia va donar una taxa de 0,66 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, més del doble del límit permès. Com a conseqüència de l'accident múltiple tres persones van resultar ferides, dues greus i una menys greu. Li atribueixen delictes d'omissió del deure de socors i abandonament del lloc de l'accident i dos delictes contra la seguretat viària per conducció temerària i circular sota els efectes de l'alcohol.

Els Mossos d'Esquadra de Trànsit han detingut aquest diumenge un home de 31 anys, nacionalitat francesa i amb domicili a Aubais (Departament del Gard, França) per haver provocat un accident múltiple a l'AP-7 quan conduïa begut.

Cap a les tres de la matinada de la nit de dissabte a diumenge, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís d'un accident de trànsit múltiple al punt quilomètric 3,5 de l'autopista, al seu pas per la Jonquera.

Un turisme que circulava per l'N-II va trencar una barrera del peatge de la sortida 1 de l'AP-7 i va entrar en direcció contrària pel vial de sortida, fins a accedir als carrils de circulació en sentit sud, on va col·lidir frontalment amb dos turismes que circulaven correctament.

Com a conseqüència del xoc múltiple tres persones van resultar ferides, dues greus i una menys greu. Els Mossos, mentre assistien a les víctimes, van adonar-se que el conductor causant del sinistre havia fugit a peu.

Finalment, quan es retirava la senyalització de l'accident, van localitzar el conductor fugitiu amagat entre la vegetació del marge de l'autopista amb símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de les begudes alcohòliques.

Els agents li van fer la prova d'alcoholèmia i va donar un resultat positiu de 0,66 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, més del doble del límit màxim permès que en aquest cas era de 0,25.

Els Mossos d'Esquadra el van detenir com a suposat autor d'un delicte d'omissió del deure de socors, un delicte d'abandonament del lloc de l'accident i dos delictes contra la seguretat viària: per circular sota els efectes de l'alcohol i conducció temerària

El detingut, que no tenia antecedents, ha passat aquest dilluns a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.