Un sindicat de la Policia Nacional demana declarar Catalunya «zona conflictiva»

La Confederació Espanyola de Policia ha demanat a la Direcció General de Policia que declari Catalunya "zona conflictiva" per la situació d'"assenyalament i persecució" que viuen els agents, que pateixen, diuen, "fustigació i criminalització" en un "entorn d'agressivitat i estigmatització".

El sindicat vol que es faci aquesta declaració, com a Euskadi i Navarra, perquè "no és necessari que existeixi l'actuació directa i violenta d'una banda terrorista, sinó que és determinant l'existència d'una situació social de pressió" contra els policies i les seves famílies. Com a exemple d'aquesta "campanya de persecució social", cita les denúncies per les càrregues policials de l'1-O. La confederació vol que el Ministeri d'Interior aprovi un pla que inclogui diners, mitjans i permisos per als agents destinats a Catalunya.