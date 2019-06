La Guàrdia Civil troba cinc pous il·legals i sense mesures de seguretat a l'Alt Empordà

Un dels pous trobats per la Guārdia Civil.

Un dels pous trobats per la Guārdia Civil. ACN

La Guàrdia Civil ha trobat i precintat cinc pous il·legals i que no comptaven amb cap tipus de mesura de seguretat, a tres poblacions de l'Alt Empordà. En concret, els agents van localitzar-ne a Rabós, Sant Climent Sescebes i a l'Espolla. Tot plegat comença a partir de les sospites que va tenir el departament de Servei de Protecció de la Natura (SEPRONA) de la Guàrdia Civil que hi havia diversos pous il·legals construïts a la zona.

Els agents van decidir activar l'helicòpter del cos per poder localitzar-los, ja que es tracta d'un espai molt extens de terreny. Un cop els van trobar, els policies van comprovar que no tenien cap tipus de mesura de protecció i van precintar-ne el perímetre, per evitar que s'hi acosti ningú.

Després de la intervenció van comunicar als diferents ajuntaments afectats la troballa per tal que se'n facin càrrec. Amb aquests cinc, la Guàrdia Civil de Girona ja ha trobat una cinquantena de pous il·legals a la demarcació.