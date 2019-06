L'exalcalde de Bàscara Lluís Lloret condemnat a 3 anys i 9 mesos de presó per estafa

L'Audiència de Girona ha condemnat l'exalcalde de Bàscara Lluís Lloret per estafar un promotor fent-li creure que podria edificar en uns terrenys coneguts com el polígon industrial d'Orriols quan, en realitat, això era impossible. El cas que ara l'Audiència ha resolt és enrevessat i es remunta fins a l'any 2004. La sentència imposa a Lluís Lloret una condemna de 3 anys i 9 mesos de presó per l'estafa, una multa de 2.484 euros i –allò que és més important- obliga l'exalcalde a indemnitzar l'empresari amb més de 6,2 milions d'euros (MEUR). L'advocat del promotor, Carles Monguilod, assegura que es tracta d'una "estafa en tota regla" i diu que està "molt satisfet" perquè els tribunals els han donat la raó. La sentència també estableix que, en cas que Lloret no pugui pagar, l'Ajuntament de Bàscara és responsable civil subsidiari. L'actual alcalde, Narcís Saurina (ERC), ja ha avançat que presentaran recurs davant del Suprem i diu que les arques municipals no poden assumir, en cap cas, aquest import.

L'Audiència conclou que l'exalcalde de Bàscara va enganyar l'empresari amb l'objectiu de "sostreure-li tants diners com pogués". Ras i curt. La sentència subratlla que, per aconseguir-ho, Lluís Lloret va engalipar el promotor fent-li creure que podria instal·lar la seva empresa en uns terrenys coneguts com el polígon industrial d'Orriols. En realitat, però, això era impossible, perquè la tramitació de les diferents parcel·les estava paralitzada.

El focus del litigi, que es remunta a l'any 2004, es troba en un certificat urbanístic. Un document que, segons recull literalment la sentència, l'exalcalde va "dictar" a la secretària municipal. L'escrit recollia que el futur polígon ja tenia el pla parcial aprovat, però que com que s'estava redactant el nou Pla General de Bàscara, havia de passar un any abans l'Ajuntament no pogués atorgar les llicències per urbanitzar les diferents parcel·les.

L'Audiència subratlla, però, que a l'hora d'emetre el certificat, Lluís Lloret va "ocultar qüestions essencials". Perquè si bé allò que deia el document era cert, l'exalcalde també era conscient que hi havia altres impediments –aquests de "compliment gairebé impossible"- que impedien tirar endavant la construcció del polígon. I tot i això, no els va fer constar enlloc.

L'empresari, un cop va rebre el certificat, i confiant que al cap d'un any podria tirar endavant l'operació, va començar a comprar parcel·les. D'entrada, ja va pagar més de 2,2 MEUR. Però des d'aleshores i fins al 2012, aquesta quantitat va incrementar-se fins arribar a ser de gairebé 6 MEUR. I tot plegat, sense que el polígon arribés a desenvolupar-se.



El seu 'somni' hípic



Segons recull la sentència, Lluís Lloret va fer servir tots aquests diners per "lucrar indegudament l'Ajuntament" i intentar tirar endavant un projecte que "l'obsessionava": convertir Bàscara en l'epicentre de l'hípica. "Volia convertir el seu poble en un lloc de referència, a poder ser internacional, dins del món del cavall; però no trobava cap promotor que se'n fes càrrec", subratlla l'Audiència. "Per això, quan va aparèixer aquest empresari disposat a invertir molts de diners al municipi, Lloret va ordir un pla per obligar-lo a finançar el seu 'somni' hípic", hi afegeix el tribunal.

A l'hora de decantar el cas a favor de l'empresari, l'Audiència dona plena credibilitat a la declaració que ell mateix va fer al judici. Recorda que el promotor no va fer cap pas en fals fins a tenir el certificat -aquest, sí que ho era- i que mai, com volia fer creure Lloret, va interessar-se per construir un hipòdrom al polígon (sinó que allò que volia era instal·lar-hi la seva empresa).

Per contra, l'Audiència creu que la declaració de l'exalcalde al judici va ser merament "exculpatòria". I que per això, no pot donar-li cap mena de credibilitat. Sobretot, tenint en compte que el gruix dels diners que el promotor va arribar a pagar van destinar-se "a projectes municipals diferents del de la promoció del polígon".



6,2 MEUR d'indemnització



Per tot plegat, l'Audiència condemna l'exalcalde de Bàscara per un delicte d'estafa en concurs amb un de falsedat en certificació. El tribunal li estima, això sí, una atenuant per dilacions indegudes.

La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Ildefons Carol imposa a Lluís Lloret una pena de 3 anys 9 mesos de presó, l'obliga a pagar una multa de 2.484 euros i l'inhabilita per exercir qualsevol mena de càrrec públic durant un any i quatre mesos. Un extrem que, en aquest cas, forçarà Lluís Lloret a abandonar l'acta de regidor (perquè aquest 26-M es va tornar a presentar sota les sigles de JxCat i forma part de l'oposició del consistori).

En matèria de responsabilitat civil, l'Audiència obliga l'exalcalde a indemnitzar el promotor amb 6.260.091,05 euros (quantitat a la qual cal afegir els interessos legals). En cas que Lloret es declari insolvent, qui haurà d'assumir aquest import és l'Ajuntament de Bàscara com a responsable civil subsidiari.

A més de Lloret, a la causa també hi havia dos acusats més: la secretària municipal i un advocat assessor. A aquests dos, però, l'Audiència de Girona els absol.



"Una enorme alegria"



L'advocat de l'acusació particular, Carles Monguilod, diu que aquesta sentència els suposa "una enorme alegria". Admet que arribar fins aquí els ha costat, perquè fins i tot van haver de portar el cas davant la fiscalia anticorrupció, i han hagut de passar per "una instrucció molt llarga".

Monguilod explica que la sentència posa les coses a lloc, i clarifica que l'exalcalde "volia fer un poble de somni amb un projecte faraònic dedicat al món de l'hípica". "Sota l'excusa que s'invertia en convenis urbanístics per desenvolupar el pla d'Orriols, allò que feia l'Ajuntament era desviar aquests diners per altres objectius; i això és una estafa", hi afegeix.

L'advocat explica que els veïns de Bàscara, a més, "han d'entendre" que el seu client tingui dret a ser indemnitzat. "Tot això li va suposar la ruïna, i m'agradaria que la gent empatitzés amb la víctima; perquè tot això li va suposar una situació kafkiana i va arribar a perdre la seva casa", diu Carles Monguilod.

"El meu client va pagar tots aquests diners de la seva butxaca, i l'Ajuntament d'aleshores se'ls va quedar", afirma l'advocat. Per últim, Monguilod també puntualitza que tots aquests milions van anar a parar "a les arques municipals" i que, en definitiva, els va "cobrar el poble". "Per tant, si finalment els ha de pagar l'Ajuntament de Bàscara, és perquè abans els havia ingressat indegudament; en definitiva, tornarà allò que no havia d'haver cobrat mai", conclou.



Una quantitat "inassumible"



L'actual alcalde del municipi, Narcís Saurina, assegura que ja s'esperaven una sentència condemnatòria però que "mai s'està del tot preparat". Saurina ja ha avançat que presentaran un recurs davant del Suprem però que, d'entrada, aquest import no el poden assumir. "Segurament divendres farem una reunió amb els veïns però encara no sabem què els direm perquè no sabem com s'haurà de fer", remarca.

En aquest sentit, recorda que quan van entrar a l'Ajuntament ja s'arrossegava un deute de 4 MEUR que en quatre anys han aconseguit rebaixar a 2 MEUR. "Justament ara havíem aconseguit un crèdit tou per pagar a 20 anys el que faltava i aconseguir reduir la càrrega del pressupost del 20% al 10%", afegeix.

Saurina diu, però, que si a aquestes quantitats s'hi sumen els més de 6,2 MEUR, l'endeutament municipal es podria enfilar fins al 1.000%. "Nosaltres tenim un pressupost anual d'1,4 MEUR, no ho podem pagar", insisteix. "No podem estar 50 ó 70 anys sense escombrar els carrers o sense fer manteniment", remarca. Per això, diu, hauran de recórrer a les administracions públiques com ja van haver de fer per afrontar el deute pendent.



El polígon de la discòrdia



En relació al polígon d'Orriols, Saurina diu que la tramitació està en marxa i que espera que estigui a punt per poder desenvolupar-se com a màxim a finals d'any. Segons l'alcalde, el seu desenvolupament, paradoxalment, permetria ingressar uns 100.000 euros anuals en concepte d'IBI. "És un procés administratiu que va per separat encara que té els mateixos protagonistes. Seria trist que es fes i que els diners que entressin s'haguessin de destinar al deute, sense poder fer inversions", assegura.

D'altra banda, Saurina també critica que Junts per Catalunya (JxCat) donés suport a Lloret perquè encapçalés la llista de les municipals tenint en compte la situació. A les eleccions del 26-M, Junts, amb Lloret al capdavant, va aconseguir dos regidors i ERC la majoria absoluta, amb cinc.