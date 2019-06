Estabilitzat l'incendi forestal que des d'aquest matí crema a dalt del turó de la urbanització Roca Grossa de Lloret de Mar (Selva). Segons informa Bombers, a dos quarts de dues del migdia s'ha donat per estabilitzat amb una balanç d'1,5 hectàrees cremades on hi havia pins pinyoners, pinastre, suro i alzina. Hi treballen una quinzena de dotacions terrestres i un helicòpter. Els Agents Rurals han confirmat que s'ha obert una investigació per aclarir les causes del foc.