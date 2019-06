La Policia Local de Roses investiga si un petard ha fet cremar cinc motos

La Policia Local de Roses investiga si un petard ha originat l'incendi que aquesta matinada ha calcinat cinc motos aparcades al carrer Palmerola. Les flames també han afectat la façana d'un edifici proper, que ha quedat del tot ennegrida, i han fet saltar la instal·lació elèctrica del bloc. El regidor de Seguretat, Joan Plana, explica que "a conseqüència de l'acumulació de diòxid de carboni" s'han evacuat els qui viuen de lloguer a l'edifici. Ara, el consistori estudiarà si l'estructura és segura (tot i que a priori, no sembla que hagi quedat afectada). El propietari de dues de les motos, Thomas Spieker, diu que el foc s'ha declarat cap a quarts de quatre de la matinada, i que és possible que "algun brètol que vingués de la platja" hagi llançat un petard sota els vehicles.

L'incendi a Roses ha tingut lloc pels voltants de quarts de quatre de la matinada d'aquest Sant Joan. El foc ha calcinat cinc motos que hi havia aparcades al carrer Palmerola i també ha cremat una bicicleta lligada a un fanal. En pocs minuts, la flamarada que s'ha originat ha pujat cap amunt i també ha afectat un edifici de tres plantes que hi ha a tocar de l'aparcament (situat al número 5 del carrer). El foc n'ha ennegrit tota la façana i n'ha fet saltar la instal·lació elèctrica.

"La Policia Local ha rebut l'avís d'una veïna, alertant que tot el grup de motocicletes estava cremant i que hi havia risc que afectés l'habitatge", ha explicat el regidor de Seguretat, Joan Plana. Quan els cossos d'emergència han arribat a lloc, i mentre els Bombers apagaven les flames, s'ha decidit desallotjar tota la finca. A dins, en aquell moment, hi havia dues persones.

"Els Bombers han dit que la gran quantitat de monòxid de carboni que havia entrat a l'edifici era perillós, i per això s'ha decidit desallotjar", ha explicat el regidor. En total, a l'edifici hi viuen sis persones, que no han pogut passar la nit a casa. Són dues famílies que s'hi estan de lloguer i que viuen a les dues plantes superiors de l'immoble. Aquest matí, ja han pogut entrar.

Plana explica que el proper pas serà comprovar si l'estructura és segura (tot i que a priori, no sembla que n'hagi quedat afectada). "Afortunadament, no hi ha hagut ferits de gravetat; i les dues persones que hi havia dins l'edifici han estat ateses per temes de poca consideració", ha explicat el regidor de Seguretat. Ara, la Policia Local analitzarà quina ha estat la causa de l'incendi (que es podria deure o bé a un petard o bé a algun curtcircuit).



"S'escoltava com el foc rebentava les rodes"



En Thomas Spieker, que viu al mateix carrer, ha perdut dues motos en l'incendi. Una és una Vespa del 1974 i l'altra, una scooter. Explica que s'ha despertat de matinada, alertat pels lladrucs del seu gos. "S'escoltava com el foc rebentava les rodes de les motos; he trucat al 112, m'he vestit ràpidament i quan he baixat al carrer, la Policia Local ja hi era, però ja he vist que no hi havia cap possibilitat de salvar les motos", concreta.

Spieker explica que, precisament, aquest aparcament del carrer Palmerola és un dels que havia habilitat l'Ajuntament al nucli antic, per suplir la manca de zones d'estacionament per a motos. "Normalment aquí no hi sol haver massa merder, però sí que és possible que algun brètol que pugés de la platja hagi decidit llançar un petard sota les motos i això hagi provocat que s'incendiessin", diu.

Text