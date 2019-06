Mor una professora de l'escola Canigó i deu alumnes resulten ferides a Costa d'Ivori

La subdirectora del Col·legi Major Bonaigua i també professora de l'escola Canigó de Barcelona ha mort aquest dissabte en un accident d'autobús durant un viatge solidari a Costa d'Ivori, segons han confirmat fons de la institució a l'ACN. Deu alumnes del centre han resultat ferides en el mateix l'incident i estan sent ateses en un centre mèdic. Segons ha especificat el Ministeri d'Exteriors, l'ambaixada espanyola està traslladant personal a la zona per assistir consularment a les noies ferides i gestionar el trasllat a la ciutat principal del país, Abidjan. En la sortida hi participaven alumnes del centre barceloní així com universitàries del Col·legi Major Bonaigua.

El ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell, ha expressat el seu condol a través d'un missatge a Twitter i ha assegurat que l'ambaixada "està treballant intensament" en l'atenció de totes les joves ferides.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ca"><p lang="es" dir="ltr">Lamento la muerte en accidente de trafico de una monitora española en <a href="https://twitter.com/hashtag/CostaDeMarfil?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#CostaDeMarfil</a>. Sigo atentamente situación del resto de jóvenes solidarias españolas heridas. Nuestra Embajada está trabajando intensamente en su asistencia.</p>— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) <a href="https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1142721788222291968?ref_src=twsrc%5Etfw">23 de juny de 2019</a></blockquote>

