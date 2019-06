Les franges d'autoprotecció i els Bombers aturen a temps un incendi forestal a Pals

Un incendi ha cremat 1.700 metres quadrats de vegetació forestal a Pals (Baix Empordà). El foc s'ha produït pels volts de dos quarts d'una de la tarda en una zona on hi ha algun habitatge, però no ha provocat ferits. Els Bombers han desplegat fins a vuit dotacions terrestres i un mitjà aeri que han pogut controlar ràpidament l'incendi. Des del cos destaquen la importància de les franges d'autoprotecció - una mesura de prevenció molt habitual a la demarcació - que han evitat que el foc es propagués, i que han ajudat als Bombers a controlar-lo. A la zona hi continuen treballant quatre camions que remullen l'espai per evitar que torni a revifar el foc.