Detenen sis homes a Palau de Santa Eulàlia i Garrigàs per cultivar marihuana

Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir el passat 19 de juny tres homes, d'entre 24 i 43 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de Sant Gregori (Gironès), la Bisbal d'Empordà (Baix Empordà) i Barcelona (Barcelonès), com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.



Les detencions són resultat d'un operatiu que es va iniciar a primera hora del matí del passat 19 de juny, encaminat a localitzar i desmantellar plantacions de marihuana ocultes entre camps situats prop de la llera del riu Fluvià a Palau de Santa Eulàlia.



Al tractar-se d'un lloc de difícil accés es va comptar amb l'ajuda de l'helicòpter dels Mossos, que podia visualitzar i dirigir millor els efectius terrestres fins al lloc on es trobaven les plantacions, i efectius d'Agents Rurals i Bombers de la Generalitat que van col·laborar en la localització de les plantacions i la destrucció de les plantes.



Durant el dispositiu es van localitzar dues plantacions amb 2.984 plantes en avançat estat de creixement. El valor total de la droga, al mercat il·lícit, segons estimacions de la Oficina Central Nacional d'Estupefaents seria de 211.207 euros.



Prop dels camps es va trobar una tenda de campanya a l'interior de la qual hi havia tres homes que, en veure l'acció policial, van intentar fugir sense aconseguir-ho.



Els detinguts, amb antecedents, van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres, el qual en va decretar el seu ingrés a presó.



En una altra actuació policial, agents de la comissaria de Figueres van detenir el mateix 19 de juny tres homes, d'entre 23 i 38 anys, de nacionalitat marroquina i veïns de Figueres, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública.



Les detencions són resultat d'una investigació oberta després de tenir indicis de l'existència de plantacions de marihuana ocultes al municipi de Garrigàs.



Durant l'operatiu els agents van aconseguir localitzar 5.323 plantes de marihuana, en diferents estats de creixement, distribuïdes en tres camps situats al municipi de Garrigàs. La droga intervinguda està valorada en més de 510.980 euros.



Els mossos també van localitzar i detenir tres persones que s'encarregaven del manteniment de les plantacions.



Els detinguts, amb antecedents, van passar el dia 21 de juny a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.