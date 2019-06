Els cinc de 'La Manada' ingressen a la presó de Sevilla condemnats per violació

Els 5 membres de 'La Manada' condemnats per violació i que han estat detinguts aquest divendres a la tarda ja han ingressat a la presó de Sevilla I, segons informa Institucions Penitenciàries. Es tracta de José Ángel Prenda, Jesús Cabezuelo, Jesús Escudero, Ángel Boza i Antonio Manuel Guerrero. El Tribunal Suprem ha estimat parcialment els recursos de les acusacions i ha elevat de 9 a 15 anys de presó en considerar que van cometre un delicte continuat de violació i no només un abús sexual amb prevalença. Els cinc joves sevillans estaven en llibertat provisional des de juny de 2018 després de dictar-se la sentència en primera instància per abús sexual a l'Audiència de Navarra.