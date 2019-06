Detinguts dos menors d'edat per robar en vuit domicilis de Figueres i Vilafant

Mossos d'Esquadra de la comissaria de Figueres van detenir, el dia 11 de juny, a Lloret de Mar (La Selva), un menor i una menor d'edat com a presumptes autors de diversos robatoris amb força a interior de domicili, concretament entre tots dos sumen un total de vuit robatoris a les poblacions de Figueres i Vilafant.

El passat 26 de gener els mossos de la comissaria de Figueres van rebre la denúncia dels propietaris d'una casa d'aquesta població ja que els havien entrat a robar. En el robatori els van sostreure joies valorades en 5.000 euros i diversos bitllets de les antigues pessetes.

Dos dies després, el 28 de gener, un agent fora de servei d'aquesta comissaria va veure com tres persones realitzaven un robatori a l'interior d'un domicili de la població de Vilafant. Els lladres van aconseguir entrar-hi trencant un vidre d'una finestra i sostreure joies i diners.

Els agents adreçats al lloc no van poder interceptar el vehicle amb tres ocupants quan fugien del robatori. Tot i intentar aturar-los el turisme es va fer escàpol conduint de forma temerària fins i tot causant danys en un parc infantil quan el van travessar amb el cotxe. El vehicle va continuar circulant a gran velocitat pel centre de Figueres posant en risc la seguretat de la resta d'usuaris fins que van abandonar el turisme a l'avinguda Salvador Dalí i van fugir a peu.

En el cotxe recuperat els mossos van localitzar una bossa de mà, unes ulleres i diversos bitllets de les antigues pessetes. També hi van localitzar un tornavís, una gorra de llana i guants de treball.

Fruit de la investigació els agents d'aquesta comissaria de la Unitat d'Investigació van identificar i detenir dos dels tres autors d'un dels robatoris.

Als dos menors d'edat se'ls imputen un total de 8 robatoris amb força a interior de domicili, sis perpetrats a la població de Figueres i dos a la població de Vilafant. Tres d'ells comesos pel menor d'edat i cinc comesos per la jove menor d'edat.

La investigació no es dona per tancada i no es descarta una tercera detenció. Els dos detinguts menors d'edat seran citats properament per declarar davant la Fiscalia de Menors de Girona.