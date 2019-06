Els Mossos d'Esquadra han detingut un conductor per circular a 222 km/h per l'autopista AP-7, a Figueres. Els agents l'han enxampat aquest dijous a cap a dos quarts de cinc de la tarda en el marc d'un dispositiu específic per garantir la seguretat a la via. Segons ha informat la policia, el conductor arrestat com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària participava en una concentració de cotxes esportius.