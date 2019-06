Els tres bombers investigats per insultar la Guàrdia Civil després de l'1-O, al jutjat

Els tres comandaments dels Bombers investigats per haver fet un comboi de protesta davant la comandància de la Guàrdia Civil de Girona l'endemà del referèndum han comparegut aquest dimecres al jutjat d'instrucció 2, que investiga el cas. Segons la denúncia, durant la protesta van proferir insults contra als agents de l'institut armat. Els hi atribueixen delictes de malversació de diners públics i abandonament del lloc de feina com a funcionaris. Dos dels comandaments s'han acollit al seu dret a no declarar i només ha respost a les preguntes l'actual cap de la regió d'emergències, Antoni Rifà, que ha detallat que el moment dels fets, el 2 d'octubre del 2017, no ocupava aquest càrrec. Fonts judicials han concretat que Rifà deixarà d'estar imputat properament i citaran a declarar com a investigat l'aleshores cap de la regió, Enric Cano.