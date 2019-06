La bolcada d'un camió talla un carril de l'AP-7 a Pont de Molins durant unes hores

Des de poc abans de les dues de la matinada i fins a primera hora d'aquest matí, el tram de l'autopista AP-7 entre Figueres Nord i Pont de Molins ha patit una important restricció de trànsit a causa de la bolcada d'un camió de gran tonatge. L'accident ha tingut lloc en el quilòmetres 18,5 en sentit nord. Efectius d'emergències s'han desplaçat fins al lloc dels fets per atendre el sinistre. La via ha estat tallada durant unes hores i a les vuit del matí encara hi havia un carril restringit, segons el Servei Català de Trànsit per a facilitar la retirada del vehicle.





Precaución por un accidente en #AP7 km 18.5 (Figueres N. – La Jonquera) ->

Francia. Dos carriles cortados — Tráfico Autopistas (@infoautopista) 12 de junio de 2019