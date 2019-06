Detenen dos homes mentre forçaven la porta d'un pis al carrer Jòncols de Figueres

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 31 i 34 anys, veïns de Santa Coloma de Gramanet (Barcelonès) després d'enganxar-los forçant la porta d'un pis al municipi de Figueres. Els agents participaven en un dispositiu de prevenció de robatoris i van seguir dos homes sospitosos que ja havien intentat forçar dues portes a l'avinguda de Marignane. Finalment, els arrestats van aconseguir obrir el pany d'un edifici al carrer de Jòncols i per això, la policia els va interceptar. Els dos homes portaven dos tornavisos de grans dimensions, una llanterna, un estoig amb diferents tornavisos, claus 'allen' modificades i un plàstic rígid per usar com a eina per obrir portes amb el sistema de la radiografia. Davant d'això, la policial els va detenir com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa.

Els fets van tenir lloc el dijous 6 de juny sobre les onze del matí, quan uns agents vestits de paisà de la unitat d'investigació estaven patrullant com a part d'un dispositiu de prevenció de robatoris a domicilis. De sobte van veure com dos homes intentaven forçar el pany de la porta d'entrada d'un edifici a l'avinguda de Marignane, però no se'n van sortir.

Els homes van tornar-ho a provar en un altre edifici de la mateixa avinguda i tampoc ho van aconseguir. Finalment van marxar cap a una altra ubicació i la policia els va seguir fins al carrer de Jòncols. Allà, els dos sospitosos van acabar obrint la porta d'un bloc de pisos. Els Mossos van interceptar-los i els van identificar.

Es tractava de dos homes de 31 i 34 anys, veïns de Santa Coloma de Gramanet (Barcelonès) i de nacionalitat georgiana. Quan la policia els va registrar, els arrestats portaven dos tornavisos de grans dimensions, una llanterna, un estoig amb diferents tornavisos, claus 'allen' modificades i un plàstic rígid per usar com a eina per obrir portes amb el sistema de la radiografia.

Davant de totes les evidències, la policia els va detenir com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa. Cap dels dos tenien antecedents i encara no han passat a disposició judicial.