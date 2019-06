Els Mossos fan cursos per frenar el rècord d'accidents de trànsit en l'entorn laboral

Els accidents de trànsit anant o tornant de la feina o bé durant l'horari laboral han crescut any rere any i de manera progressiva des del 2012, quan n'hi van haver 10.592, fins arribar als 15.202 del 2018. Amb l'objectiu de reduir l'accidentalitat 'in itinere' es fan cursos de formació i sensibilització per col·lectius específics. Pablo Gil, agent dels Mossos d'Esquadra i una de les persones que imparteix aquests cursos, ha explicat a l'ACN que els primers cursos específics van ser per centres educatius i que fa uns anys se'n fan en empreses, entitats privades, motoristes i ciclistes, per exemple, amb una valoració "molt positiva". Entre aquests col·lectius específics hi ha els conductors de grues. Alejandro Alonso, d'una empresa de grues, ha explicat que va ser després de la mort d'un treballador quan van prendre consciència que calia fer alguna cosa, i des de l'abril dos mossos van a l'empresa a fer classes, per primera vegada, pel col·lectiu dels treballadors de grues.

Gil explica que l'accident mortal del treballador va portar a començar els cursos a treballadors del sector de les grues. L'objectiu principal és que els treballadors "prenguin consciència" dels perills. Entre altres aspectes els cursos tracten "les distraccions al volant, no només amb el mòbil, sinó amb tots els serveis multimèdia del vehicle" o els mals hàbits. "Ens hem trobat que moltes vegades no tenen la consciència que els pugui passar a ells, a vegades fins que no et passa no t'adones que el perill és real", exposa.

Per tal de millorar la seguretat viària en l'entorn laboral el Servei Català de Trànsit impulsa també cursos d'autoaprenentatge virtual sobre els accidents de trànsit 'in itinere' per a tots els treballadors de l'Administració, un curs de seguretat viària laboral online per a treballadors i empreses i ha editat guies com 'La seguretat en els desplaçaments per anar i tornar de la feina' i 'La seguretat en els desplaçaments amb vehicles durant la jornada de treball'.



L'inici dels cursos als conductors de grues

"Feia un sol radiant, va anar a fer un servei com un altre, fàcil, a recollir un vehicle al carrer i traslladar-lo a La Garriga. El trajecte va ser perfecte, va descarregar el cotxe. I quan ja tenia el servei acabat i mentre omplia el formulari va venir un esperitat i se'l va endur per davant amb tant mala sort que el va matar directament, no el va deixar ni que pogués respirar", explica Alejandro Alonso, de l'empresa Gruas A Alonso.

A partir d'aquest succés van sortir aquests cursos. Cada dijous una dotzena de treballadors de quatre empreses reben una sessió de dues hores de dos agents del cos de Mossos d'Esquadra. De moment hi ha set sessions previstes més. "Gràcies a aquest curs els xofers veuen coses que potser estan veient diàriament, però en veure-ho des d'un altre angle, veuen el que pot arribar a passar i intenten anar més en compte", exposa Alonso.

Els treballadors han de saber que "es juguen la vida cada dia a la carretera", considera Alonso, i per això és bo que rebin formació sobre diversos aspectes, sobre com visibilitzar-se millor davant els altres conductors. És per aquest motiu que fins i tot considera que hauria de ser "obligatori" que "empreses o asseguradores fomentessin" aquest tipus de cursos.