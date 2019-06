Jutgen un xofer del grup criminal que va perpetrar 25 robatoris silenciosos a Girona

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un dels suposats xofers del grup criminal que va perpetrar fins a 25 robatoris silenciosos a les comarques gironines entre el juny del 2012 i el mateix mes del 2013. La mateixa Audiència ja va jutjar i condemnar fa tres anys sis integrants de la banda amb penes d'entre 3 anys i mig i 7 anys de presó com a responsables de l'onada de robatoris a urbanitzacions de la Costa Brava, sobretot al Baix Empordà. Aleshores, però, no van poder jutjar aquest acusat. El fiscal sosté que formava part del grup criminal per al qual feia de conductor i que va traslladar els autors materials dels assalts per cometre quatre cops que van tenir lloc el febrer del 2013. El fiscal sol·licita per al xofer una pena de 7 anys i mig de presó. L'acusat ho nega i demana l'absolució.