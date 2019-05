Els Mossos detenen un home a Roses que havia fugit amb un cotxe sostret a França

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat dimarts 28 de maig, un home de 18 anys, de nacionalitat algeriana i sense domicili conegut, com a presumpte autor d'un delicte de robatori i furt d'ús de vehicle, un delicte de falsificació documental i dos delictes contra la seguretat del trànsit, per conduir de manera temerària i sense haver obtingut el permís.

Els fets van passar el mateix dia durant un control d'alcoholèmia que s'havia muntat a l'alçada del punt quilomètric 2 de la carretera GI-610, dins del terme municipal de Roses. Cap a dos quarts de nou del vespre, els agents van fer indicacions al conductor d'un turisme, que circulava sentit Roses, perquè s'aturés. L'home, que havia disminuït la marxa, quan va estar a l'alçada dels agents va accelerar i va continuar la marxa a gran velocitat.

Els mossos van seguir el vehicle i van veure que començava a fer avançaments temeraris, la qual cosa va obligar els altres conductors a fer maniobres evasives per evitar un accident. Finalment el conductor va aturar el cotxe al carrer Ponent de la població de Roses i va fugir a peu. Els mossos, que li van anar al darrera, van veure com el jove saltava dins un canal d'aigua per fugir nedant. Un dels agents es va situar a l'altre costat de la llera del canal i va haver d'ajudar-lo a sortir, ja que començava a mostrar símptomes d'esgotament.

Posteriorment es va comprovar que el vehicle constava sostret a França, la matrícula no es corresponia amb la placa original i que el detingut no havia obtingut mai el permís de conduir. A més, durant l'escorcoll se li va intervenir 3.970 euros, distribuïts en un paquet amb 47 bitllets de 50 euros, 46 bitllets de 20 euros i 70 bitllets de 10 euros. El detingut, que no té antecedents, ha passat avui dia 31 a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual n'ha decretat la seva llibertat amb càrrecs.