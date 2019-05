Detenen dos lladres a l'Escala que s'havien amagat sota un llit en ser sorpresos per la policia

Una patrulla mixta de Mossos d'Esquadra i Policia Local de l'Escala va veure que al domicili es movia la llum d'una llanterna i no va dubtar a entrar-hi.

Els arrestats són dos homes de 28 anys, de nacionalitat espanyola i marroquina i veïns de l'Escala. Els quals han quedat detinguts com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa.

Els fets van ocórrer el 28 de maig al carrer Armallada de l'Escala on, cap a tres quarts d'una de la matinada, gràcies a la col·laboració ciutadana els agents van saber que uns individus haurien entrat en una casa unifamiliar de segona residència.

Una patrulla mixta dels mossos i de la Policia Local de l'Escala ràpidament es va dirigir cap al lloc i van veure que a dins del domicili es movia la llum d'una llanterna.

Els policies van saltar la tanca perimetral i, després de comprovar que els accessos de l'habitatge estaven forçats, van accedir a l'interior. En una de les habitacions van trobar els dos lladres amagats sota el llit.

A un dels detinguts se li va trobar un tornavís de grans dimensions que hauria utilitzat per forçar la porta. Per aquest motiu, es va detenir les dues persones com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força.

Els detinguts, que no tenien antecedents, van passar ahir dia 29 de maig a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.