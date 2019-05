Intervenen 1.650 articles falsificats en un local comercial de La Jonquera

La Guàrdia Civil va intervenir el 24 de maig 1.650 articles falsificats de diverses marques en un local comercial de La Jonquera amb un valor comercial de 142.450 euros. El total intervingut aquest any arriba a les 9.581 peces, valorades en 490.576 euros. Els agents van actuar després que l'Oficina d'Anàlisi Fiscal rebés diverses denuncies presentades per pèrits de marques de roba, especialment esportiva. De fet, ells mateixos van acompanyar-los al local per inspeccionar els articles: gorres, sabatilles esportives i jerseis de diferents marques, especialment d'Adidas i Nike. Hi havia fins i tot roba esportiva de la nova temporada que no ha sortit al mercat legalment.