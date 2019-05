Detingudes tres persones en cinc dies per dos robatoris amb violència a la Jonquera

Detenen tres persones per robatoris violents a la Jonquera

Agents de la Policia de la Generalitat – Mossos d'Esquadra de la comissaria de La Jonquera van detenir, els dies 22, 24 i 26 de maig, tres homes, de 39, 24 i 54 anys, de nacionalitat marroquina i romanesa, tots tres veïns de la Jonquera, com a presumptes autors d'un robatori amb violència i intimidació.

El primer dels fets va succeir el passat 21 de maig al carrer de la Torre de la mateixa població on, cap a les tres de la matinada, una parella va ser abordada per tres homes.

Els lladres van agredir la parella amb diversos pals de ferro, van tirar-los al terra i els hi van sostreure dues polseres i un collaret d'or. Les dues víctimes van ser ateses al CAP per diverses ferides de caràcter lleu.

Arran aquest robatori es va obrir una investigació que va permetre detenir, el passat 26 de maig a la Jonquera, un dels agressors, un home romanès de 54 anys.

El detingut, que té antecedents, va passar el dia 27 de maig a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres el qual va decretar el seu ingrés a presó.

El segon dels casos va succeir l'endemà, 22 de maig, al carrer Vell de la Jonquera. Tres homes van amenaçar amb un ganivet a un noi i li van sostreure una motxilla, una maleta i una bandolera.

Els mossos, en tenir coneixement del fet, ràpidament van muntar un dispositiu per localitzar els autors del robatori. Hores després van localitzar i detenir a la Jonquera, un dels lladres, un home de 39 anys i nacionalitat marroquina.

Cap a les deu del matí del dia 24 de maig els investigadors van detenir el segon autor a l'Avinguda Miquel Martí i Pol, un jove de 24 anys i nacionalitat marroquina.

Les investigacions dels dos casos no es donen per tancades i no es descarten noves detencions.

Els detinguts d'aquest segon cas, tots dos amb antecedents, van passar els dies 23 i 25 de maig a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.