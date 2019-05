Els trens de l'R11 i de l'RG1 de Rodalies registren retards que poden superar els 45 minuts per un atropellament a l'entrada de l'estació de Vilamalla, segons ha informat Renfe. El tren afectat és el que ha sortit de Portbou a les 10.27 hores i tenia previst arribar a l'estació de Sants de Barcelona a les 13.09. L'incident provoca que els trens circulin per una sola via entre Figueres i Vilamalla.