Intervenen a l'Escala 200 quilos de peix que no havia passat per la llotja

Els Mossos d'Esquadra han intervingut a l'Escala 200 quilos de peix que no reunia les garanties de venda i que no havia passat per la llotja. Els fets van passar dimarts passat quan agents de la Unitat Regional de Medi Ambient (IRMA) del cos, juntament amb un inspector de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, van fer un control de peix fora per detectar si se n'havia venut fora de la llotja sense documentació de control i traçabilitat. Durant l'actuació, els agents van aturar dos vehicles. Un d'ells duia al maleter 77,5 kg de peix blau i l'altre, 114,5 kg. Cap dels dos tenia cap documentació que en justifiqués la procedència i el transport, a més, tampoc disposava de mesures per garantir la conservació del producte. Al segon conductor també se li va trobar una bàscula que possiblement era utilitzada per vendre el peix al detall. Els Mossos han denunciat als dos conductors, de 49 i 56 anys, per una infracció greu de la Llei de Pesca.

Les infraccions tipificades com a greus a la llei poden arribar a suposar multes de fins a 60.000 euros. Les actes de la denúncia s'han enviat als serveis territorials del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

La intervenció s'emmarca dins l'acord de col·laboració entre la Direcció General de Pesca i la Direcció General de la policia amb l'objectiu "d'optimitzar" la lluita contra la pesca il·legal a Catalunya.