Un company de pis de l'acusat del crim de Roses diu que els va amenaçar de mort

Un company de pis de l'acusat del crim de Roses ha assegurat que el dia abans els havia amenaçat de mort i que tenia una actitud molt agressiva. El 17 de juliol del 2017, l'acusat ja va atacar amb un ganivet un dels ocupants de l'apartament, acusant-lo d'haver fet córrer rumors sobre la seva orientació sexual pel municipi. Segons el company de pis que va intentar separar-los durant la baralla, el processat va prometre que els mataria a tots i que no l'importaven les conseqüències. Durant la primera jornada de declaracions a l'Audiència de Girona, els investigadors dels Mossos d'Esquadra han subratllat la "calma i coherència" que el processat va mostrar hores després del crim, tant el moment en què es va entregar com durant la reconstrucció dels fets. També va precisar que, dures hores abans d'apunyalar la víctima mortal al cor, s'havia debatut entre matar-lo o no perquè sentia "unes veus" que li deien que ho fes.

Primera jornada de declaracions en el judici que es fa amb jurat popular a l'Audiència de Girona contra l'acusat de matar un company de pis d'una ganivetada al cor en un apartament de Roses el 18 de juliol del 2017. A l'habitatge hi vivien de forma il·legal cinc homes, dos de nacionalitat senegalesa i tres més d'origen marroquí, entre els quals hi havia la víctima mortal i el processat.

El tercer ocupant marroquí ha descrit la baralla que ja hi va haver el dia abans del crim, que va acabar amb un dels senegalesos ferit a les costelles. Segons ha explicat, l'acusat va agredir l'home amb un ganivet després d'intentar colpejar-lo sense èxit amb un pal. Durant la declaració, ha assegurat que mai l'havia vist tan violent i que, en el moment de calmar-lo, va alertar-lo que el que estava fent no era correcte i que podia acabar a la presó. I ha afegit que li va respondre "et juro que el mato" alhora que assegurava no tenir por de les conseqüències.

D'altra banda, el processat li va expressar que estava molt molest perquè els companys de pis havien fet córrer rumors sobre la seva orientació sexual pel municipi, que estava decidit a "esbrinar la veritat" i que ell mateix passaria comptes "un a un". Aquella actitud el va agafar per sorpresa i fins i tot va témer per la seva vida, ha assegurat el testimoni. I és que, mentre parlava amb ell, l'acusat gesticulava molt i encara tenia el ganivet a la mà.

El company agredit aquell dia no ha declarat perquè no s'ha pogut localitzar. El que s'ha fet ha estat llegit la declaració que va fer al jutjat, quan va denunciar els fets al cap d'unes hores després d'escapar-se. El seu relat coincideix plenament amb el de l'anterior testimoni. Sobre l'arma, va assegurar que era un ganivet d'entre 30 i 40 centímetres i que desconeixia d'on l'havia tret. La policia li va aconsellar que marxés del pis i l'endemà van acompanyar-lo a l'apartament per endur-se les seves pertinences.

Els dos testimonis han coincidit també que l'acusat és un consumidor habitual d'alcohol i droga (marihuana, cocaïna i haixix) i que portava uns dies amb un comportament "anormal".



La confessió "coherent" i "calmada" de l'acusat



El company de pis que va intentar frenar l'agressió és qui també va donar l'avís al trobar-se el cos sense vida de la víctima a les tres de la tarda. Estava estirat en un matalàs del menjador, enmig d'un bassal de sang, i de seguida va pensar en l'acusat com a autor. De fet, així ho va expressar als Mossos d'Esquadra quan es van presentar al lloc després de donar l'alerta. La policia va començar a buscar-lo però pels volts de dos quarts de cinc de la tarda el sospitós es va entregar a la policia.

Abans, però, havia anat a comprar-se roba i unes sabates. Una de les dependentes que el va atendre ha confirmat que el va veure "suat i nerviós" i que li va demanar que llencés les seves sabates a la brossa de la botiga. Després va marxar amb les que havia comprat posades.

En el moment en què es va lliurar, va admetre que havia matat una persona i que sabia que estava morta. "Ho va dir lliurement i sense dir-li res nosaltres", ha afirmat un dels agents amb qui va parlar. Tots els policies que han declarat aquest dilluns han posat de manifest la "calma" i "coherència" que va mostrar l'acusat al llarg de la tarda i que tots els detalls que va donar coincidien amb l'escenari del crim. Detalls com ara que va netejar amb uns mitjons el ganivet amb el que va clavar una ganivetada mortal al jove i que després va deixar l'arma del crim al marbre de la cuina.

El processat va explicar-los que l'havia matat perquè no suportava els rumors sobre la seva orientació sexual. També els va explicar que s'havia passat dues hores abans d'apunyalar la víctima mortal (que en aquell moment dormia al matalàs) debatent-se entre matar-lo o no i que sentia "unes veus" que li deien que ho fes. Aquesta "coherència" del discurs es va trencar quan ja la nit i davant la comitiva judicial va entrar "en caos". Un dels investigadors ho ha atribuït a la falta de son i al trasbals que li deuria comportar haver rememorat "uns fets tan greus" en diferents moments de la jornada. La clau del judici serà determinar si en el moment de perpetrar l'atac tenia les capacitats anul·lades per un brot psicòtic derivat del consum de drogues i alcohol.



Les sol·licituds de penes



El judici continuarà demà amb les declaracions dels psiquiatres que van avalua l'estat mental de l'acusat. El fiscal acusa d'assassinat, intent d'homicidi i un delicte lleu de lesions pels quals demana una pena de 27 anys i mig de presó i una multa de 600 euros. En concepte de responsabilitat civil sol·licita que indemnitzi la mare de la víctima mortal amb 150.000 euros i el company de pis a qui va intentar matar amb 1.500.

La defensa, per contra, nega que l'acusat pugui tenir cap responsabilitat penal perquè sosté que va patir un trastorn mental transitori pel qual sol·licita que li apliquin un eximent complet d'alteració psíquica.