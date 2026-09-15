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Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia en una zona forestal de Vidreres
La víctima havia sortit a córrer quan un home la va abordar prop de la urbanització Aiguaviva Parc
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Vidreres
Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia d'uns 22 anys en una zona forestal de Vidreres el migdia d'aquest dissabte. Segons ha avançat 'El País' i ha confirmat l'ACN, la víctima va sortir a córrer quan un home la va abordar prop de la urbanització Aiguaviva Parc, la va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment.
Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) s'ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir el sospitós.
Via: Diari de Girona
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