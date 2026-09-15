Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sílvia FargasSetmana del Llibre en CatalàCorredor mediterrani VilamallaMedicà
instagramlinkedin

Successos

Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia en una zona forestal de Vidreres

La víctima havia sortit a córrer quan un home la va abordar prop de la urbanització Aiguaviva Parc

El 112, visible en un cotxe dels Mossos, en una imatge d'arxiu.

El 112, visible en un cotxe dels Mossos, en una imatge d'arxiu. / Blanca Blay (ACN)

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Vidreres

Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia d'uns 22 anys en una zona forestal de Vidreres el migdia d'aquest dissabte. Segons ha avançat 'El País' i ha confirmat l'ACN, la víctima va sortir a córrer quan un home la va abordar prop de la urbanització Aiguaviva Parc, la va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment.

Els Mossos van rebre l'avís a través del telèfon d'emergències 112 i diverses patrulles es van dirigir al lloc dels fets. La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) s'ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir el sospitós.

Via: Diari de Girona

TEMES

Afegeix-nos a Google
  1. Agenda del 14 al 20 de setembre a l'Alt Empordà
  2. Amazon sorprèn amb una casa prefabricada de dos pisos i fins a quatre dormitoris per menys de 16.000 euros
  3. La sanitat privada ja administra donanemab, el fàrmac que alenteix l’avenç de l’Alzheimer: «El benefici continua amb el pas del temps»
  4. Marc Giró (51 anys), sobre el seu primer sou: «Vaig estar dos mesos sense menjar. M’ho vaig gastar tot en un Louis Vuitton»
  5. La Generalitat restaurarà el camí més transitat cap a la Pica d’Estats: l'obra feta a més altitud de Catalunya
  6. Joan Roura, periodista d'internacional de TV3: 'Tot el que està passant a Gaza es tracta d’un genocidi
  7. Defuncions del 14 de setembre de 2026 a l'Alt Empordà
  8. Armes a Figueres, soldats russos a l'Escala i guions per a sèries

El cotxe elèctric aviva les disputes als garatges comunitaris: carregadors sense permís i preinstal·lacions de fins a 20.000 euros

El cotxe elèctric aviva les disputes als garatges comunitaris: carregadors sense permís i preinstal·lacions de fins a 20.000 euros

Un professor d’hípica d’Arenys de Munt accepta una condemna de 29 anys de presó per abusar sexualment de set menors

Un professor d’hípica d’Arenys de Munt accepta una condemna de 29 anys de presó per abusar sexualment de set menors

La mare d'Elon Musk parla de l'assetjament escolar del seu fill a les seves memòries: «En una ocasió el van colpejar amb tanta brutalitat que va haver d'anar a l'hospital»

La mare d'Elon Musk parla de l'assetjament escolar del seu fill a les seves memòries: «En una ocasió el van colpejar amb tanta brutalitat que va haver d'anar a l'hospital»

Ester Expósito, enxampada veient Mbappé al Bernabéu

Ester Expósito, enxampada veient Mbappé al Bernabéu

Ester Expósito (26 anys), sobre com era de nena: La meva àvia deia: «Aquesta nena va néixer vella»

Ester Expósito (26 anys), sobre com era de nena: La meva àvia deia: «Aquesta nena va néixer vella»

'El cas de l’avi pistoler' o la soledat de la gent gran: cada any els Bombers recuperen 150 cadàvers a Barcelona

'El cas de l’avi pistoler' o la soledat de la gent gran: cada any els Bombers recuperen 150 cadàvers a Barcelona

El festival Flow Empordà ultima els detalls per a la seva primera edició a Cantallops el 19 de setembre

El festival Flow Empordà ultima els detalls per a la seva primera edició a Cantallops el 19 de setembre

Llarena rebutja aplicar l’amnistia a Puigdemont sense que es pronunciï el Constitucional

Llarena rebutja aplicar l’amnistia a Puigdemont sense que es pronunciï el Constitucional
Tracking Pixel Contents