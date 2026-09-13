Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Terra de TrobadorsDiada Aliança CatalanaJoana Rosselló CadaquésMaçanet frontera
instagramlinkedin

Sis detinguts a Badia del Vallès per tràfic de drogues i relacionats amb el tiroteig sense ferits del 17 d'agost

Els Mossos han desmantellat dues plantacions de marihuana amb 385 plantes i 106 esqueixos

Els Mossos han desmantellat dues plantacions de marihuana amb 385 plantes i 106 esqueixos a Badia del Vallès

Els Mossos han desmantellat dues plantacions de marihuana amb 385 plantes i 106 esqueixos a Badia del Vallès / ACN/ Mossos d'Esquadra

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Badia del Vallès

Els Mossos d'Esquadra van detenir entre el 8 i el 9 de setembre sis persones a Badia del Vallès per tràfic de drogues i relacionades amb el tiroteig sense ferits del 17 d'agost. La investigació policial ha permès detenir els implicats en l'incident amb arma de foc i desmantellar dues plantacions de marihuana amb 385 plantes i 106 esqueixos. El tiroteig es va produir de matinada a l'avinguda de la Mediterrània de Badia del Vallès, va generar una forta alarma veïnal i va ser fruit d’un enfrontament entre dues famílies vinculades al cultiu i tràfic de marihuana. En el marc de la investigació per identificar els autors, els agents van detectar dos pisos -on es van dirigir els trets- que podrien acollir plantacions de marihuana.

Entre altres indicis, els Mossos van constatar que feien un ús fraudulent de la connexió elèctrica, que no tenien contractada, amb un consum molt més elevat de l'habitual. Aquesta defraudació superava els 13.000 euros entre els dos pisos. L'operatiu es va iniciar el dimarts 8 de setembre amb la detenció de les quatre persones implicades en el tiroteig del 17 d'agost. Es tracta de tres homes de 35, 39 i 60 anys i una dona de 41 anys, acusats d'un delicte de desordres públics. L'endemà, dimecres 9 de setembre, es va dur a terme l'entrada i perquisició en els pisos amb plantacions de marihuana, amb el decomís de les 385 plantes i 106 esqueixos i la detenció de dos homes per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric.

Via: Regió7

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marc Giró (51 anys), sobre el seu primer sou: «Vaig estar dos mesos sense menjar. M’ho vaig gastar tot en un Louis Vuitton»
  2. Félix Chaqués, extreballador de Dabiz Muñoz, sobre la seva experiència amb el xef: 'Treballar 14 hores no era un problema
  3. Jordi Pujol: «Jo m’apago, però la major part de vosaltres sou gent vital, amb esperança i amb futur»
  4. Canvi d’hora a Espanya: ja se sap quan serà el canvi a l’horari d’hivern
  5. Rosalía i Loli Bahia es fan el primer petó en públic: una cita al US Open amb l’actriu d’‘Euphoria’ Alexa Demie
  6. L’auge de terapeutes i ‘coaches’ sense titulació posa en alerta els psicòlegs: «Els pacients arriben a teràpia molt pitjor»
  7. Sílvia Heras, periodista de TV3: 'Vull insistir amb allò de qüestionar el poder i donar la veu al poble
  8. Després de l’ictus, el repte de tornar a la vida: “És com si un tsunami entrés a casa”

La caiguda del consum d’alcohol s’estén en bars i restaurants

La caiguda del consum d’alcohol s’estén en bars i restaurants

Celestino Corbacho, de la humil Extremadura a l’alcaldia de L’Hospitalet: «Catalunya no m’ha regalat res, però em va donar totes les oportunitats»

Celestino Corbacho, de la humil Extremadura a l’alcaldia de L’Hospitalet: «Catalunya no m’ha regalat res, però em va donar totes les oportunitats»

OpenAI anuncia que no sortirà a borsa aquest any pels riscos de la IA: «Seria poc aconsellable»

OpenAI anuncia que no sortirà a borsa aquest any pels riscos de la IA: «Seria poc aconsellable»

Un estudi identifica 30 suïcidis durant el primer any postpart o després d’una pèrdua gestacional

Un estudi identifica 30 suïcidis durant el primer any postpart o després d’una pèrdua gestacional

Alba Roca, psiquiatra: «El moment del part és el moment en què una dona té més risc de desenvolupar un trastorn psicòtic en tota la seva vida»

Alba Roca, psiquiatra: «El moment del part és el moment en què una dona té més risc de desenvolupar un trastorn psicòtic en tota la seva vida»

Mor un motorista de Girona en un xoc amb un cotxe a l'N-260 a Fiscal, Osca

Mor un motorista de Girona en un xoc amb un cotxe a l'N-260 a Fiscal, Osca

La sèpsia provoca entre 15.000 i 20.000 morts a l’any a Espanya: així es combat a l'UCI una síndrome causada per una infecció

La sèpsia provoca entre 15.000 i 20.000 morts a l’any a Espanya: així es combat a l'UCI una síndrome causada per una infecció

Sílvia Catà, nova comissària en cap dels Mossos, defensa un relleu "natural" i no "traumàtic" al capdavant del cos després d'uns "anys convulsos"

Sílvia Catà, nova comissària en cap dels Mossos, defensa un relleu "natural" i no "traumàtic" al capdavant del cos després d'uns "anys convulsos"
Tracking Pixel Contents