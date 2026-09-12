Un vehicle en marxa crema en un càmping de Castelló d’Empúries i deixa una dona ferida lleu
La conductora, de 46 anys, ha patit cremades lleus i ha rebut una primera atenció sanitària abans de l’arribada del SEM
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Núria León
Un vehicle que circulava per l’interior d’un càmping de Castelló d’Empúries ha cremat aquest divendres al vespre i ha deixat ferida lleu la conductora, una dona de 46 anys. L’avís de l’incendi s’ha rebut a les 22.28 hores i fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers.
Quan els efectius han arribat, ja s'havia alertat la Policia Local. La dona ha patit cremades lleus i ha rebut una primera atenció sanitària per part dels bombers mentre s’esperava l’arribada del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Les flames han afectat únicament el vehicle i no han causat danys a cap altre element del càmping. Els Bombers han intervingut per extingir l’incendi i assegurar la zona.
Via: Diari de Girona
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