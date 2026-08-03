Prevenció d’accidents
Trànsit i els Mossos intensifiquen els controls contra la velocitat excessiva a les carreteres catalanes
En la mateixa campanya de l’any passat es van interposar 4.800 denúncies diàries
Germán González
Durant tota aquesta setmana i coincidint amb l’increment de la mobilitat a les carreteres catalanes per les vacances d’estiu, el Servei Català de Trànsit (SCT) juntament amb els Mossos d’Esquadra i diverses policies locals han llançat una campanya intensiva per combatre la velocitat excessiva. Per això, s’establiran controls específics en zones urbanes i en carreteres i autopistes per caçar els conductors que vagin més ràpid del permès.
Trànsit assenyala que «la velocitat excessiva pot tenir greus conseqüències sobretot per a la seguretat dels col·lectius més vulnerables, com són els vianants i els ciclistes».
A més dels controls específics, Trànsit recorda que també es compta amb els radars en remolc i el radar aerotransportat Falcó com elements de vigilància per detectar l’excés de velocitat i combatre la dispersió en la sinistralitat a la xarxa viària de Catalunya.
A la mateixa campanya de controls de velocitat de l’any passat es van imposar en una setmana un total de 33.574 denúncies, de les quals 2 van ser per la via penal. Això significa que es van denunciar de mitjana gairebé 4.800 conductors cada dia per excés de velocitat, segons Trànsit.
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