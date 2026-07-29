Contra la invisibilitat d’aquest delicte
Les màfies de prostitució a Catalunya utilitzen cada vegada més les xarxes per captar víctimes i les exploten en pisos
Els Mossos creen un correu i un codi QR per promoure la col·laboració ciutadana en la denúncia d’aquest delicte
En els últims dos anys han realitzat 36 investigacions amb 24 víctimes identificades i 32 detinguts
Germán González
El tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual, la modalitat més estesa d’aquest delicte, intenta passar cada vegada més desapercebut. Els responsables de la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra, que lluiten contra aquestes màfies, asseguren que els últims anys han detectat que les organitzacions criminals adapten constantment els seus mètodes per dificultar la detecció policial.
En l’àmbit de l’explotació sexual, una de les principals tendències detectades és el desplaçament progressiu de l’activitat des dels prostíbuls tradicionals cap a pisos i habitatges particulars. D’aquesta manera, s’incrementa la invisibilitat de les víctimes i se’n dificulta la detecció, segons els agents, ja que augmenta la clandestinitat i pot afavorir més control sobre les dones que acaben en aquests prostíbuls.
Els agents assenyalen que, al reduir la seva exposició a l’exterior, les víctimes veuen limitades les seves possibilitats de demanar ajuda, cosa que dificulta la intervenció policial, especialment quan l’activitat es desenvolupa en habitatges particulars. Els Mossos remarquen que en aquests prostíbuls hi ha una alta mobilitat dels grups explotadors i un ús intensiu d’eines digitals per a la captació de clients i la gestió de l’activitat.
La policia detecta cada vegada més dones als llocs de responsabilitat de les bandes criminals
Les investigacions també situen una presència creixent de dones en les estructures criminals dedicades a l’explotació sexual, especialment en funcions relacionades amb la captació, la vigilància, el control i la gestió quotidiana de les víctimes. En alguns casos, aquestes dones havien sigut víctimes anteriorment.
Les màfies utilitzen cada vegada més les xarxes socials, els serveis de missatgeria, les plataformes digitals i altres eines tecnològiques per contactar amb possibles víctimes, generar confiança, oferir falses oportunitats laborals o de vida i facilitar el control i la gestió de l’activitat explotadora. Per als Mossos, aquesta adaptació de les bandes criminals obliga a incrementar les tasques policials d’anàlisis, detecció i investigació en l’àmbit digital.
Explotació laboral
Tot i que l’explotació sexual és la modalitat més habitual, la policia també ha detectat un increment dels casos de tràfic amb finalitats d’explotació laboral, principalment vinculats al comerç minorista, com els supermercats. Les víctimes són sotmeses a condicions laborals precàries, jornades extenses, possibles irregularitats contractuals i salaris inferiors als establerts legalment. Segons els Mossos, la situació de vulnerabilitat que pateixen es veu agreujada per diversos factors, com les barreres idiomàtiques, el desconeixement dels drets laborals, la dependència econòmica, la situació administrativa o la vinculació amb xarxes comunitàries o familiars que poden dificultar la denúncia.
Els Mossos indiquen que aquestes circumstàncies compliquen la detecció policial i exigeixen una actuació especialitzada, coordinada amb altres organismes, com els serveis socials o Inspecció de Treball, que permeti identificar indicadors d’explotació.
A més d’aquests casos, els investigadors també han detectat en els últims anys un augment dels anomenats «esclaus de la marihuana», persones obligades a treballar en plantacions d’aquesta droga realitzant tasques de manteniment, vigilància o cura. Sovint es mantenen en condicions d’aïllament, sense llibertat de moviments i sense possibilitat d’abandonar el lloc durant llargs períodes de temps.
Detecció precoç
Una part de la tasca dels investigadors consisteix a identificar les víctimes. En el que portem del 2026 han fet 127 entrevistes a persones susceptibles de trobar-se en situacions d’explotació o en risc de tràfic. Aquestes entrevistes permeten detectar indicadors, verificar informació i activar mecanismes de protecció. Moltes investigacions s’inicien gràcies a la detecció primerenca per part de professionals dels àmbits sanitari, social o assistencial, així com per la informació aportada per testimonis i ciutadans.
En aquest sentit, durant el 2025 la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra va iniciar 27 investigacions relacionades amb el tràfic d’éssers humans. Fins al 21 de juliol del 2026 se n’han iniciat nou més. En total, 36 investigacions en poc més d’un any i mig.
L’any passat, els agents van detenir 20 persones sospitoses de cometre aquest delicte i, fins a finals de juliol del 2026, n’han sigut detingudes 12. Del total de 32 detinguts, 20 són dones i 12 són homes. Quant a les víctimes, durant el 2025 es van identificar 15 víctimes de tràfic d’éssers humans (13 dones i 2 homes) i, fins al 21 de juliol del 2026, 9 (6 dones i 3 homes). En total, s’han identificat 24 víctimes: 14 d’explotació sexual (10 el 2025 i quatre el 2026), cinc d’explotació laboral (dos el 2025 i tres el 2026), dos de matrimoni forçat (una el 2025 i una el 2026) i tres d’explotació per a activitats delictives forçades (totes el 2025).
Cada vegada hi ha més ‘esclaus de la marihuana’ i homes explotats en supermercats
Els Mossos assenyalen quei l’explotació sexual continua sent la principal finalitat detectada d’aquestes màfies, tot i que també hi ha víctimes d’explotació laboral, de matrimonis forçats i d’explotació per a activitats delictives, com els anomenats «esclaus de la marihuana». A més, destaquen que les víctimes procedeixen de països com Colòmbia, Romania, Espanya, la Xina, Bangladesh, el Marroc, Veneçuela, el Pakistan, Hondures o Mèxic, entre d’altres.
Per millorar l’atenció a les víctimes i la coordinació internacional, ja que en la majoria dels casos es tracta de màfies internacionals, els Mossos mantenen una interlocució permanent amb la Fiscalia General de l’Estat en matèria de tràfic d’éssers humans i estrangeria.
Col·laboració ciutadana
Coincidint amb el Dia Mundial contra el Tràfic d’Éssers Humans, que se celebra el 30 de juliol, els Mossos d’Esquadra han posat en marxa dos nous canals de contacte directe amb la ciutadania. Es tracta del correu stopexplotacio@mossos.cat i d’un codi QR que condueix a un enllaç disponible en anglès, castellà i català. Tots dos permeten contactar ràpidament i directament amb la policia per aportar informació sobre possibles casos de tràfic d’éssers humans o situacions d’explotació.
L’objectiu és facilitar que qualsevol persona pugui aportar informació relacionada amb possibles situacions d’explotació o contactar amb els investigadors especialitzats si és víctima o coneix algú que pugui ser-ho.
Els Mossos recorden que la col·laboració ciutadana pot ser una peça clau en la lluita contra aquest delicte, ja que sovint les víctimes es troben en situació d’aïllament, no coneixen els recursos disponibles, tenen dificultats idiomàtiques o viuen sota amenaces i coaccions que els impedeixen demanar ajuda. Aquests nous canals permetran als investigadors detectar possibles indicadors d’explotació, localitzar possibles víctimes i oferir-los protecció.
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