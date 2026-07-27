Cinc víctimes
Quan l’‘estafador de l’amor’ es converteix en un lladre de joies: detingut a Barcelona per robar dones que coneixia per xarxes
Cinc víctimes han denunciat el sospitós que actuava després de guanyar-se la confiança i anar al seu domicili
Germán González
Agents de la Policia Nacional han detingut a Barcelona un sospitós de 63 anys acusat de robar joies a diversos domicilis de dones amb qui contactava a través de les xarxes socials. L’arrestat, que està acusat de furt, es guanyava la confiança de les víctimes gràcies a tècniques de ‘love bombing’ i aconseguia que el convidessin a casa seva. Una vegada allà aprofitava per robar i no tornar a veure mai més les dones.
La investigació es va iniciar a partir d’una denúncia per sostracció de joies a l’interior d’un domicili valencià. El grup de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Brigada Provincial de Policia Judicial de València i de la comissaria del districte valencià de Russafa de la Policia Nacional va esbrinar que la víctima havia conegut el sospitós a les xarxes socials i ell havia estat en diverses ocasions a casa seva. Una vegada allà, presumptament, aprofitava per robar joies.
La Policia creu que el detingut hauria comès fets similars a València, Alacant, Madrid i Barcelona. Sempre utilitzava el mateix ‘modus operandi’, tècnica coneguda com a love bombing, que consisteix a desconcertar la víctima amb atenció, afecte i validació, creant una dependència emocional.
D’aquesta manera, contactava amb dones a través de xarxes socials, fent-se passar per professional de diferents sectors, com a metge, policia, psicòleg o terapeuta, que generava seguretat en les víctimes. Després de guanyar-se la seva confiança, accedia als seus domicilis per, en una distracció, sostreure joies que pogués trobar.
D’aquesta manera, el sospitós hauria causat al llarg del 2025 i 2026 un perjudici econòmic en, almenys, cinc víctimes, totes dones sexagenàries i septuagenàries. Per tot això, els investigadors van establir un dispositiu buscar, localitzar i detenir l’autor, que va ser finalment arrestat a Barcelona com a presumpte autor de diversos delictes de furt.
El sospitós tenia en vigor també set reclamacions per diferents jutjats, per fets similars. El detingut, que ja va estar ingressat a la presó fins al 2024, va passar a disposició judicial.
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