Alacant
La policia rescata un nen que era damunt d'un aparell d'aire condicionat en un 21è pis de Benidorm i deté el pare
"La ràpida actuació dels agents va permetre posar el menor fora de perill", segons la policia
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EP
ALICANTE
La Policia Local de Benidorm ha rescatat un menor que es trobava damunt d'un aparell d'aire condicionat al 21è pis d'un edifici de la localitat alacantina. Arran dels fets, el pare del nen ha estat detingut.
Segons ha informat aquest cos policial, els agents es van desplaçar fins a l'edifici després de rebre l'avís que un nen es trobava en una situació "d'extrem perill" a l'exterior d'un habitatge situat a la planta 21.
Quan van arribar al domicili, van comprovar que el menor era damunt de l'aparell d'aire condicionat i el van poder rescatar.
Fonts policials han destacat que "la ràpida actuació dels agents va permetre posar el menor fora de perill" i han informat que el progenitor va ser detingut en relació amb aquests fets.
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