Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Arnau OrtizMiquel DuranAmfibis cap de CreusDalí i moda
instagramlinkedin

Successos

Primera mort d’un treballador en un accident laboral al Camp Nou

L’operari hauria rebut un cop mentre treballava a les obres de l’estadi

Maquinària davant del Camp Nou, durante la reconstrucció de l'estadi.

Maquinària davant del Camp Nou, durante la reconstrucció de l'estadi. / JORDI COTRINA

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Germán González

Barcelona

Un treballador de 54 anys de les obres del Camp Nou ha mort aquest divendres a conseqüència d’un accident laboral. Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Les Corts han rebut cap a les 15.30 hores un avís sobre aquest sinistre. Les primeres investigacions remarquen que l’home hauria patit un fort cop al cap mentre treballava a les obres de remodelació de l’estadi del FC Barcelona.

Diverses patrulles policials de la comissaria de Les Corts i de la Unitat d’Investigació dels Mossos, així com ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques, han acudit al lloc de l’accident, però no han pogut fer res per salvar la vida de l’operari.

Els Mossos d’Esquadra han posat els fets en coneixement del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia i del Departament d’Empresa i Treball, d’acord amb els procediments establerts per als casos d’accident laboral.

Es tracta del primer accident laboral mortal a les obres de l’estadi del FC Barcelona des que van començar l’1 de juny de 2023. En aquests més de tres anys s’hi han viscut algunes situacions conflictives, com una baralla, a més de queixes veïnals i dels mateixos treballadors. La majoria dels empleats són d’origen romanès i albanès, i es treballa cada dia per tenir enllestit com més aviat millor el nou Camp Nou.

Notícies relacionades

De moment, s’ha completat la tercera graderia i ara es comença a treballar en la coberta de l’estadi, que hauria d’estar enllestida a finals d’aquest any.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Entrarà en vigor: Desapareixen els sobres de quètxup, maionesa i sucre als bars i restaurants a partir de l’agost
  2. Ábalos presenta una queixa davant del jutge perquè un gos de vigilància va frustrar un vis a vis amb la seva parella
  3. Catalunya copia el model alemany ‘Langzeitkonten’ per anticipar la jubilació dels seus funcionaris
  4. Miquel Duran: 'No faig servir la IA per a res, faig coses que no s’han d’endollar, però, en canvi, tenen llum i moviment
  5. Necrològica Kevin Manuel Rodríguez
  6. Les empreses necessiten gastar fins a 210 euros perquè un treballador guanyi 100 euros nets més, segons Pimec
  7. Montse Virgili: 'Escriure m'ha servit per estimar d'on vinc i acceptar l'herència de les meves mares, àvies i totes aquestes dones que eren família d'alguna manera
  8. Alerta per una estafa telefònica a comerços de Figueres fent-se passar per la Guàrdia Urbana

Primera mort d’un treballador en un accident laboral al Camp Nou

Primera mort d’un treballador en un accident laboral al Camp Nou

La terapeuta dels Andic mou fitxa i busca assessorament en un despatx de penalistes de Barcelona

La terapeuta dels Andic mou fitxa i busca assessorament en un despatx de penalistes de Barcelona

Francesc Pedró, expert en educació: «En el millor cas en el pròxim PISA estarem igual i, per tant, pitjor, si d’altres sí que han millorat»

Francesc Pedró, expert en educació: «En el millor cas en el pròxim PISA estarem igual i, per tant, pitjor, si d’altres sí que han millorat»

L’escola catalana no aconsegueix remuntar: l’anuari 2026 de l’educació a Catalunya confirma un rendiment global «mediocre»

L’escola catalana no aconsegueix remuntar: l’anuari 2026 de l’educació a Catalunya confirma un rendiment global «mediocre»

Una «incidència tècnica» en les proves PISA de Catalunya invalida els resultats 2025: no seran comparables amb altres anys ni territoris

Una «incidència tècnica» en les proves PISA de Catalunya invalida els resultats 2025: no seran comparables amb altres anys ni territoris

Territori veu "indicis" per obrir un expedient sancionador a l'empresa responsable dels treballs del foc de les Gavarres

Territori veu "indicis" per obrir un expedient sancionador a l'empresa responsable dels treballs del foc de les Gavarres

La jutgessa arxiva la causa contra Laporta i Yuste per una presumpta estafa de 100.000 euros a una inversora

La jutgessa arxiva la causa contra Laporta i Yuste per una presumpta estafa de 100.000 euros a una inversora

Ferran Torres ja és, literalment, un tauró: l'Oceanogràfic de València ha posat el seu nom a un exemplar

Ferran Torres ja és, literalment, un tauró: l'Oceanogràfic de València ha posat el seu nom a un exemplar
Tracking Pixel Contents