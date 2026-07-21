Successos
Els Mossos investiguen la mort d’un home a la Barceloneta que havia infringit una ordre d’allunyament
El sospitós va resultar ferit per arma blanca després d’una baralla i els agents busquen l’autor del crim
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Germán González
Un home ha mort aquesta matinada al barri de la Barceloneta, al districte de Ciutat Vella de Barcelona, després de patir una agressió amb arma blanca. El sospitós hauria infringit l’ordre d’allunyament que tenia respecte de la seva parella i s’hauria iniciat una baralla. En la batussa va rebre una punyalada que va resultar mortal.
Aquesta matinada, cap a les 03.25 hores, els Mossos d’Esquadra han rebut un avís per una discussió al passeig Marítim de la Barceloneta. Diverses patrulles s’han desplaçat al lloc dels fets i han localitzat l’home a terra greument ferit amb arma blanca.
Diversos testimonis van informar els agents que l’home havia incomplert una ordre d’allunyament respecte de la seva exparella i que es va iniciar una baralla en què va resultar ferit. Per això el van detenir per un delicte de trencament de condemna per incomplir una ordre d’allunyament vigent respecte d’una dona que es trobava al lloc dels fets.
Tanmateix, l’home perdia molta sang i per això va ser atès per dues unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Davant la gravetat de les ferides, el van traslladar a l’hospital del Mar, on finalment ha mort poc després.
La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) s’ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets. Els Mossos d’Esquadra busquen el possible autor de l’apunyalament, que ha fugit, i se sospita que podria ser de l’entorn de la víctima.
Amb aquesta mort violenta continuen augmentant els crims a Barcelona. Durant els primers sis mesos de l’any s’han registrat nou homicidis consumats a Barcelona, segons dades de la Junta Local de Seguretat. Això suposa un augment del 80% respecte del mateix període de 2025, quan se’n van produir cinc.
Tanmateix, en el que portem de juliol s’han produït un parell de crims més a la ciutat. Dels onze homicidis registrats, sis han quedat resolts, quatre s’atribueixen al crim organitzat i van ser execucions, i dos estan sota investigació, entre els quals aquest de la Barceloneta.
Dos dels crims estan relacionats amb violència masclista, tres amb agressions amb armes blanques i quatre amb tirotejos.
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