Detenen a Roses dos homes per guardar en un habitatge 1.590 productes destinats al 'top manta'
L'actuació és fruit d'un dispositiu coordinat de Mossos, Policia Local, Guàrdia Civil i Policia Nacional
ACN
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Roses dos homes, de 38 i 42 anys, per un delicte contra la propietat industrial. Als dos arrestats els van trobar a l'interior d'un habitatge de la urbanització Santa Margarida on es guardaven 1.590 productes destinats a la venda del “top manta” al passeig marítim del municipi. La detenció es va dur a terme divendres passat fruit d'una investigació conjunta entre Mossos, Policia Local, Guàrdia Civil i Policia Nacional. Del total d'objectes comissats, hi havia 532 sabatilles, però també es van intervenir bosses, mocadors i 131 logotips adhesius de marques comercials.
Arran d’aquesta investigació conjunta, la policia va poder establir que en aquest pis els venedors del “top manta” del passeig marítim de Roses hi guardaven el material. Es va sol·licitar al jutjat en funcions de guàrdia de Figueres poder dur a terme una entrada i registre, que va autoritzar.
En l’operatiu que es va dur a terme divendres al matí hi van participar, per part dels Mossos, agents de la Unitat d’Investigació i de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Roses i agents de l’Àrea Regional de Recursos Operatius. Per part de la Policia Local de Roses, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional també s'hi van destinar efectius tant d'uniforme com de paisà.
Una vegada dins la casa i sota la tutela judicial, es va localitzar i intervenir una gran quantitat de material i es van detenir els dos homes que es trobaven a l’interior. Els agents van comptabilitzar 1.590 objectes destinats a la venda il·legal.
Els Mossos es van fer càrrec de la instrucció de la detenció de les dues persones. Els dos arrestats, sense antecedents, compareixeran davant del jutjat quan siguin requerits.
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