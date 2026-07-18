Activat el Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal en 21 municipis i restringit l'accés a tres espais naturals
Els Agents Rurals també activen el nivell 3 en 177 municipis de 17 comarques aquest dissabte
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
ACN
Barcelona
El Pla Alfa de risc d'incendi forestal està activat en nivell 4, extrem, en 21 municipis de set comarques aquest dissabte. A més, els Agents Rurals han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis de 17 comarques. Davant d'aquest escenari, es mantenen les restriccions d'accés a tres espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell-Marmellar, i s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades.
Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat.
Via: Regió7
- Té 39 anys i viu sol en un poble abandonat que lluita per salvar-lo de l'oblit: 'El meu pare estimava molt aquesta terra
- Surt a la venda per 3,5 milions un refugi de luxe amb heliport i vistes al pantà de Darnius-Boadella
- Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Recorda això quan algú et digui 'apaga l’aire condicionat, que consumeix moltíssim'
- El Parlament demana a Defensa que tanqui la base militar de Sant Climent Sescebes abans que acabi l'any 2028
- Una sentència judicial confirma que un propietari no pot apujar el lloguer si no ho ha comunicat abans
- Té 27 anys i viu en un poble de només nou habitants: 'Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc
- Obliguen l'Ajuntament de Figueres a readmetre la parada del mercat de fruita i verdura que acumula més de 10.000 euros en sancions
- Se suspèn la final del Mundial 2026 entre Espanya i l’Argentina? Així està la situació