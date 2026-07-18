Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Josep FernándezPantà DarniusCasa Darnius BoadellaBase Sant Climent Sescebes
instagramlinkedin

Activat el Pla Alfa per risc extrem d'incendi forestal en 21 municipis i restringit l'accés a tres espais naturals

Els Agents Rurals també activen el nivell 3 en 177 municipis de 17 comarques aquest dissabte

Imatge d'una patrulla de Agents Rurals

Imatge d'una patrulla de Agents Rurals / Agents Rurals

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

ACN

Barcelona

El Pla Alfa de risc d'incendi forestal està activat en nivell 4, extrem, en 21 municipis de set comarques aquest dissabte. A més, els Agents Rurals han activat el nivell 3, molt alt, a 177 municipis de 17 comarques. Davant d'aquest escenari, es mantenen les restriccions d'accés a tres espais naturals: Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'Espai Natural del Montmell-Marmellar, i s'ha reforçat la vigilància per prevenir conductes de risc i garantir el compliment de les mesures adoptades.

Es demana extremar les precaucions, evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi i respectar les restriccions per garantir la seguretat de les persones i protegir el medi natural en una situació de risc molt elevat.

Via: Regió7

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Té 39 anys i viu sol en un poble abandonat que lluita per salvar-lo de l'oblit: 'El meu pare estimava molt aquesta terra
  2. Surt a la venda per 3,5 milions un refugi de luxe amb heliport i vistes al pantà de Darnius-Boadella
  3. Carlos Llull, tècnic de climatització: 'Recorda això quan algú et digui 'apaga l’aire condicionat, que consumeix moltíssim'
  4. El Parlament demana a Defensa que tanqui la base militar de Sant Climent Sescebes abans que acabi l'any 2028
  5. Una sentència judicial confirma que un propietari no pot apujar el lloguer si no ho ha comunicat abans
  6. Té 27 anys i viu en un poble de només nou habitants: 'Per a mi, la compra del mes ronda els 50 euros, perquè entre l'hort i la recol·lecció gasto molt poc
  7. Obliguen l'Ajuntament de Figueres a readmetre la parada del mercat de fruita i verdura que acumula més de 10.000 euros en sancions
  8. Se suspèn la final del Mundial 2026 entre Espanya i l’Argentina? Així està la situació

Junts proclama que Puigdemont tornarà a Catalunya «peti qui peti» tot i que la justícia espanyola busqui «venjança»

Junts proclama que Puigdemont tornarà a Catalunya «peti qui peti» tot i que la justícia espanyola busqui «venjança»

La febre pels cromos del Mundial desborda l'Espai Bookman de Figueres

La febre pels cromos del Mundial desborda l'Espai Bookman de Figueres

Els Mossos activen el reforç d’estiu amb 1.300 agents més, drons i més pressió contra les armes i els multireincidents

Els Mossos activen el reforç d’estiu amb 1.300 agents més, drons i més pressió contra les armes i els multireincidents

Cinc ferits per l'explosió en un cotxe aparcat a Lleida

Cinc ferits per l'explosió en un cotxe aparcat a Lleida

La final del Mundial es juga al menjador de casa: el conflicte d’interessos de les parelles hispanoargentines

La final del Mundial es juga al menjador de casa: el conflicte d’interessos de les parelles hispanoargentines

Franc Molinos (38 anys), vivint en un camió amb els seus gossos: "Fa set anys que no pago llum i amb prou feines pago aigua"

Franc Molinos (38 anys), vivint en un camió amb els seus gossos: "Fa set anys que no pago llum i amb prou feines pago aigua"

La Guerra Civil espanyola que entusiasma els seguidors de Trump

La Guerra Civil espanyola que entusiasma els seguidors de Trump

Boye diu que el TC té potestat per amnistiar directament i en pocs dies als independentistes

Boye diu que el TC té potestat per amnistiar directament i en pocs dies als independentistes
Tracking Pixel Contents